Прямой эфир

Опубликовано видео допроса испортившего картину Репина вандала

0
Фото: скриншот видео
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД опубликовало видео допроса мужчины, который испортил картину русского художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

Злоумышленник признался, что в момент происшествия был пьян, сообщает РЕН ТВ. «Приехал посмотреть на картину. Хотел уже уходить, но зашел в буфет и выпил 100 г водки. Водку не пью, и вот накрыло чего-то», — сказал задержанный.

По словам вандала, он понимает тяжесть своего поступка. 

Ранее стало известно, картину повредил бездомный, приехавший в Москву из Воронежа. Мотивом для поступка стало несогласие мужчины с видением художника. 

Нападение было совершено 25 мая около 21:00 мск. Хулигана задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

В пресс-службе Третьяковской галереи нанесенные картине повреждения оценили как серьезные. Холст оказался порван в трех местах в центральной части. Кроме того, при падении пострадала авторская художественная рама. Специалисты преступили к восстановлению полотна. 

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», также известная как «Иван Грозный убивает своего сына», была написана Ильей Репиным в 1883–1885 годах. На ней изображен эпизод из жизни русского царя, когда тот в припадке гнева нанес своему сыну смертельный удар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Третьяковке рассказали о полученных картиной Репина повреждениях
СМИ узнали о мотивах повредившего картину Репина в Третьяковке
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017