Опубликовано видео допроса испортившего картину Репина вандала

МВД опубликовало видео допроса мужчины, который испортил картину русского художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

Злоумышленник признался, что в момент происшествия был пьян, сообщает РЕН ТВ. «Приехал посмотреть на картину. Хотел уже уходить, но зашел в буфет и выпил 100 г водки. Водку не пью, и вот накрыло чего-то», — сказал задержанный.

По словам вандала, он понимает тяжесть своего поступка.

Ранее стало известно, картину повредил бездомный, приехавший в Москву из Воронежа. Мотивом для поступка стало несогласие мужчины с видением художника.

Нападение было совершено 25 мая около 21:00 мск. Хулигана задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

В пресс-службе Третьяковской галереи нанесенные картине повреждения оценили как серьезные. Холст оказался порван в трех местах в центральной части. Кроме того, при падении пострадала авторская художественная рама. Специалисты преступили к восстановлению полотна.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», также известная как «Иван Грозный убивает своего сына», была написана Ильей Репиным в 1883–1885 годах. На ней изображен эпизод из жизни русского царя, когда тот в припадке гнева нанес своему сыну смертельный удар.