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В Третьяковке рассказали о полученных картиной Репина повреждениях

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Фото: РИА Новости
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В Третьяковской галерее рассказали, что картина Илья Репина «Иван Грозный и сын его Иван», получила серьезные повреждения при нападении вандала в пятницу, 25 мая.

Нападавший  разбил толстое стекло, защищавшее картину от повреждений. Холст оказался порван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича, рассказали в пресс-службе галереи, сообщает ТАСС.

«От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали», — подчеркнули в Третьяковской галерее.

Реставраторы Третьяковской галереи уже провели неотложные аварийные работы по спасению полотна. Специалисты извлекли осколки стекла, демонтировали картину и раму и изъяли работу из постоянной экспозиции. Сейчас полотно находится в реставрационной мастерской музея.

Ранее в МВД сообщили, что задержали хулигана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

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