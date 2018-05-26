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Посетитель Третьяковки повредил картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Посетитель Третьяковской галереи в Москве разбил стекло одной из картин металлическим ограждением и повредил полотно.

Инцидент произошел 25 мая около 21:00 мск, сообщается на сайте МВД. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, прибывшие на место сотрудники полиции задержали хулигана.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. Злоумышленник был задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

По данным осведомленного источника, речь идет о картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», сообщает «РИА Новости».

Картина, написанная в 1883 — 1885 годы, также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына»Изображает легендарный эпизод из жизни Ивана Грозного, когда он в припадке гнева нанес смертельный удар своему сыну царевичу Ивану.

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