СМИ узнали о мотивах повредившего картину Репина в Третьяковке

Картину русского художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», выставленную в Третьяковской галерее, повредил бездомный мужчина из-за «недостоверности исторических фактов». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на TamTam-канал «112».

Отмечается, что находившийся в нетрезвом виде злоумышленник не согласился с видением художника, в связи с чем решил испортить полотно. Для этого он взял металлический столбик ограждения и нанес удар, разбив защитное стекло и повредив саму картину.

Как уточнил источник в правоохранительных органах в беседе с ТАСС, мужчина приехал из Воронежа и в столице находился без регистрации.

Инцидент произошел накануне 25 мая около 21:00 мск. Хулигана задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

В пресс-службе Третьяковской галереи нанесенные картине повреждения оценили как серьезные. Холст оказался порван в трех местах в центральной части. Кроме того, при падении пострадала авторская художественная рама.

«По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали», — отметили в музее, добавив, что реставраторы уже оценивают нанесенный урон и преступают к восстановлению произведения.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», также известная как «Иван Грозный убивает своего сына» была написана Ильей Репиным в 1883–1885 годах. На ней изображен эпизод из жизни русского царя, когда тот в припадке гнева нанес своему сыну смертельный удар.