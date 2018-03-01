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Третьяковка стала музеем года по версии The Art Newspaper Russia

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Третьяковская галерея стала «Музеем года» по версии The Art Newspaper Russia.

«Музей провел смелый ребрендинг, приняв новый логотип. Благодаря выставкам и акциям здание на Крымском Валу — Новая Третьяковка с искусством ХХ века и современности стало конкурировать с исторической коллекцией в Лаврушинском», – отметили организаторы ежегодной премии.

Церемония награждения лауреатов состоялась в среду, 28 февраля, в Гостином Дворе.

Лучшей выставкой члены жюри назвали экспозицию «Октябрь» Цая Гоцяна, которая была посвящена революции 1917 года. Она была представлена в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, сообщается на сайте издания.

Основатель Института русского реалистического искусства Алексей Ананьев был удостоен награды в номинации «Личный вклад» за то, что поддержал передвижную выставку «Окна в Россию. Шедевры семи поколений».

«Реставрацией года» по версии The Art Newspaper Russia стала конклюзия «Апофеоз царствования Анны Иоанновны», датированная примерно 1737 годом.

«Книгой года» члены жюри назвали издание «Русский холст: Живопись в императорской России, 1757–1881» Розалинд Полли Блейксли.

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