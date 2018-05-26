Опубликовано фото поврежденной картины Ильи Репина

Опубликована фотография поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Фото поступило в распоряжение iz.ru

В пресс-службе музея повреждения картины оценили как серьезные. Полотно порвано в центре в трех местах. Помимо этого, при падении пострадала авторская художественная рама. Реставраторы приступили к восстановлению полотна.

Ранее стало известно, что картину повредил бездомный, приехавший в Москву из Воронежа. На допросе мужчина признался, что был пьян.

Нападение было совершено 25 мая около 21:00 мск. Хулигана задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», более известна как «Иван Грозный убивает своего сына». Илья Репин написал полотно в 1883–1885 годах. На картине изображен эпизод из жизни русского царя, когда тот в припадке гнева нанес своему сыну смертельный удар.