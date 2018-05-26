Уголовное дело возбуждено после повреждения картины Репина в Третьяковке

Уголовное дело возбуждено по факту повреждения картины в Государственной Третьяковской галерее. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, по факту произошедшего возбуждено дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. В настоящее время орган дознания обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому.

Инцидент в Третьяковской галерее произошел 25 мая около 21:00 мск. Подозреваемый разбил защитное стекло картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и повредил полотно. После нападения злоумышленник был задержан полицейскими.

В пресс-службе Третьяковки нанесенные картине повреждения оценили как серьезные. Полотно оказалось порвано в трех местах в центральной части. Кроме того, при падении пострадала авторская художественная рама.

Ранее сообщалось, что картину известного художника повредил бездомный мужчина из-за «недостоверности исторических фактов». Отмечалось, что в момент нападения он был в нетрезвом состоянии.

Картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», более известную как «Иван Грозный убивает своего сына», Илья Репин написал в 1883–1885 годах. На полотне изображен эпизод, в котором царь в припадке гнева нанес своему сыну смертельный удар.