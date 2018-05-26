Прямой эфир

Уголовное дело возбуждено после повреждения картины Репина в Третьяковке

0
Фото: Depositphotos.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбуждено по факту повреждения картины в Государственной Третьяковской галерее. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, по факту произошедшего возбуждено дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. В настоящее время орган дознания обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому.

Инцидент в Третьяковской галерее произошел 25 мая около 21:00 мск. Подозреваемый разбил защитное стекло картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и повредил полотно. После нападения злоумышленник был задержан полицейскими.

В пресс-службе Третьяковки нанесенные картине повреждения оценили как серьезные. Полотно оказалось порвано в трех местах в центральной части. Кроме того, при падении пострадала авторская художественная рама.

Ранее сообщалось, что картину известного художника повредил бездомный мужчина из-за «недостоверности исторических фактов». Отмечалось, что в момент нападения он был в нетрезвом состоянии.

Картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», более известную как «Иван Грозный убивает своего сына», Илья Репин написал в 1883–1885 годах. На полотне изображен эпизод, в котором царь в припадке гнева нанес своему сыну смертельный удар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликовано фото поврежденной картины Ильи Репина
Третьяковка стала музеем года по версии The Art Newspaper Russia
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017