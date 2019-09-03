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На Украине раскрыли потери от блокады Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Блокада Крыма стала ошибкой Украины, так как ежегодно ее экономика теряет около $1 млрд, а Россия открыла для себя новые возможности. Такое мнение выразил бывший украинский министр экономики Виктор Суслов.

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«Когда подорвали линии электропередач, вызвали большие проблемы, в том числе и на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым. Чем это закончилось? Это закончилось тем, что немцы помогли России построить две электростанции в Крыму», — заявил экс-министр в эфире телеканала «112 Украина».

Он также отметил, что украинская экономика теряет порядка $300 млн от экспорта электроэнергии и более $600 млн от экспорта продуктов, которые на полуостров поставляли фермеры из Херсонской и Николаевской областей.

«Весь этот рынок перешел Ставрополью, Кубани и так далее», — посетовал Суслов.

В июле депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины, а другие украинские политики отметили, что Херсонской области грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады полуострова.

В 2014 году после того, как Крым вошел в состав РФ путем референдума, Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, покрывавшего до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Проблему российские власти решили бурением новых артезианских скважин.

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