Почти 6 млн человек посетили Крым в этом году

Количество туристов, посетивших Крымский полуостров в 2019 году, выросло до 5,9 млн человек. Об этом 2 сентября глава республики Сергей Аксенов рассказал на своей странице в Facebook.

«Число туристов, посетивших наш регион в этом году, уже приближается к 6 млн: 5,8 млн, по данным на 1 сентября. Это на 11% больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

Аксенов добавил, что, по данным министерства курортов и туризма Крыма, за это время 58% отдыхающих проехали по Крымскому мосту, а около 900 тыс. человек приехали с Украины. Средний уровень загрузки средств размещения составил 70%, а в ряде регионов — более 95%.

12 августа на Крымском мосту был зафиксирован новый рекорд суточного трафика — тогда за день по нему проехало почти 36 тыс. машин.

Согласно прошлогодним показателям, в 2018 году Крым посетили 6,8 млн туристов, побив тем самым рекорд по объему туристического потока за 27 лет после распада СССР. В 2017 году эта цифра составила 5,2 млн человек. За 2016 год число туристов равнялось 5,57 млн, а в 2015-м — 4,6 млн. В 2014 году на полуострове отдохнули 3,8 млн человек.

В 2019 году прогнозируется рост туристического потока на полуостров до 7 млн туристов.