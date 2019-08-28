В Крыму объяснили интерес украинских туристов к отдыху на полуострове

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что туристический поток из Украины с каждым годом увеличивается, так как для туристов полуостров стал регионом безопасного и комфортного отдыха.

«За пять лет вся Украина прекрасно осознала, что можно спокойно поехать в Крым и отдохнуть», — сказал он журналистам «РИА Новости» в среду, 28 августа.

По словам Черняка, с российской стороны была обустроена граница, созданы комфортные условия прохождения пунктов пропуска для туристов, а также запущены специальные маршруты к крымским курортам. Он отметил, что всё это поспособствовало увеличению туристического потока.

Ранее в тот же день в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону сообщили, что число украинцев, пересекающих российскую границу в Крыму, увеличилось в августе до 14 тыс. человек в сутки. При этом всего с начала 2019 года границу пересекли более 1,8 млн человек.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Западные страны также отказались признавать итоги голосования и ввели санкции против Москвы. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.