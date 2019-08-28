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Генштаб Украины уточнил свои потери в Иловайске

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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При битве за город Иловайск в Донецкой области в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих ВС Украины, еще 40 пропали без вести. Об этом со ссылкой на данные Генштаба ВСУ сообщило «Би-би-си Украина».

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Отмечается, что 44 человека были ранены, еще 13 бойцов до сих пор находятся в плену. Кроме того, во время вывода военных из «иловайского котла» 29 августа погибло 129 человек, ранено 18, в заложниках оказались 10, без вести пропали 22 бойца.

Однако эти цифры не включают в себя погибших бойцов добровольческих батальонов, которые воевали в Иловайске вместе с ВСУ. Тем не менее, как ранее заявил бывший начальник Генштаба Виктор Муженко, добровольческие батальоны потеряли порядка 200 бойцов.

Издание полагает, что таким образом общие потери Украины под Иловайском могут достигать 420 бойцов погибшими. С учетом 40 пропавших без вести и умерших позже от ранений потерь может быть еще больше.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери.

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