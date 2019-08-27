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В Иловайске восстановили 90% коммунального жилого фонда

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Фото: Сергей Прудников
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Пять лет назад в Иловайске и его окрестностях произошло одно из самых громких сражений войны в Донбассе. Оно закончилось окружением и разгромом вооруженных сил Украины (ВСУ, позже переименованные в ВФУ), известным как «иловайский котел».

Внутри и за пределами котла: как сегодня живет Дебальцево
Специальный корреспондент «Известий» побывал в самом пострадавшем городе ДНР и выслушал местных жителей

В результате боев город оказался разрушен на три четверти, по официальным данным, погибло 76 жителей. Операция стала первой большой победой сил ополчения ДНР. Корреспондент «Известий» побывал в Иловайске, чтобы узнать, что происходило на этой земле в 2014-м и как она живет сейчас.

Как рассказал «Известиям» глава администрации города Сергей Муха, Иловайск пострадал не так сильно, как, например, Дебальцево.

«Тем не менее, из 110 многоквартирных домов повреждения получили 102. Из 750 частных домов пострадали 450. В настоящее время восстановлено 90% коммунального жилого фонда. Построены 34 новых частных дома. На остальное, к сожалению, средств нет», — сообщил Муха.

Среди восстановленных соцобъектов — три школы. В школе №14 располагался штаб ВСУ, а в соседней школе №13 базировались ополченцы. Менее всего досталось школе №12, которая сегодня носит имя Михаила Толстых — Гиви, где учился уроженец Иловайска.

По словам замглавы города по соцвопросам Константина Устименко, до конца года на одной из центральных улиц планируют установить бюст Гиви. Также он сообщил, что 29 августа в городе проведут праздничные мероприятия к пятилетию освобождения. Ожидается прибытие 300 защитников со всей республики.

Подробнее — в материале «Известий»:

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