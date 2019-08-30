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Новый глава МИДа рассказал о задаче Зеленского «вернуть» Крым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
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Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что президент страны Владимир Зеленский в качестве приоритетных задач поставил перед внешнеполитическим ведомством решение конфликта в Донбассе и «возвращение» Крыма.

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«Здесь всё достаточно понятно, есть домашняя работа, которую необходимо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной вытянутой руки, а точнее — одного политического решения», — приводит слова министра телеканал NewsOne в пятницу, 30 августа.

Среди других задач Украины, которые поставил Зеленский, это курс в направлении Евросоюза и НАТО, добавил Пристайко.

По его словам, у Киева в наличии есть «опыт и ресурс» членов этих организаций, поэтому нужно «только научиться» их правильно использовать.

В середине августа стало известно, что офис президента Зеленского подготовит концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса. Это будет сделано «с целью восстановления мира и законности» в этих регионах, полагают в Киеве, пишет «Газета.ру».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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