Жителя Крыма осудили на 10 лет за участие в украинском НВФ

Кировский районный суд Республики Крым приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Крыма, обвиняемого в участии в украинском незаконном вооруженном формировании (НВФ) — батальоне имени Номана Челебиджихана. Об этом сообщили журналистам в среду, 28 августа, в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Установлено, что 22-летний житель полуострова Дилявер Гафаров в феврале 2016 года добровольно вступил в ряды крымско-татарского добровольческого батальона имени Челебиджихана, действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, передает ТАСС.

Отмечается, что до июля 2017 года он принимал активное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, в том числе занимался администрированием страницы батальона в соцсети «ВКонтакте», участвовал в строительстве заграждений близ российско-украинской границы, досматривал пересекающие ее автомобили. Он также прошел курсы стрелково-огневой и рукопашной подготовки.

В феврале 2018 года Гафаров вернулся в Крым. 30 октября 2018 года его задержали сотрудники погрануправления ФСБ России по Республике Крым. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»).

В июле сообщалось, что ФСБ задержала при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы двух граждан Украины, объявленных в межгосударственный и федеральный розыск.