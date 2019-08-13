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В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

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Попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность продолжаются и среди находящихся в России трудовых мигрантов, подчеркнул он. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление НАК.

По словам Бортникова, государственными органами выстроена система мер, препятствующих проникновению в страну членов международных террористических организаций.

В июне сообщалось, что более 50 членов «Исламского государства» (ИГ — террористическая организация, запрещена в России) выявлены за последний год на территории Южного федерального округа.

Месяцем ранее ФСБ опубликовала кадры задержания сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму.

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