ФСБ пресекла деятельность финансировавшей террористов в Сирии ячейки

В Калужской области Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Росгвардией пресекла деятельность экстремистской ячейки, финансировавшей в Сирии террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Преступная группа состояла из шести уроженцев государств Центрально-Азиатского региона», — цитирует сообщение ФСБ «РИА Новости».

Отмечается, что задержанные осуществляли сбор и переправку денежных средств в Сирию по указанию эмиссаров международных террористических организаций (МТО). Сейчас ФСБ проводит необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

31 июля сообщалось, что ФСБ и МВД России предотвратили теракт на объекте инфраструктуры в Республике Татарстан. На месте готовящегося преступления задержаны два гражданина России — ИГ.

С 2015 года Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь правительству Сирии в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований, в том числе террористов ИГ. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.