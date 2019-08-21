Ссора из избы: чем закончится обострение в Идлибе для России и Турции

Эскалация в Идлибе не отразится на сотрудничестве России и Турции в Сирии и не приведет к срыву сочинских соглашений. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме . 19 августа сирийские ВВС нанесли удар по колонне турецких военных , направлявшихся, как утверждает Анкара, на пограничный пункт № 9 в провинции Идлиб. Турция обвинила САР в гибели трех военных и заявила, что инцидент противоречит «договоренностям и духу сотрудничества с Россией» . На этом фоне некоторые СМИ уже прочат конец взаимодействию с Москвой в рамках астанинского формата. Однако опрошенные «Известиями» политики и эксперты уверены — вряд ли Анкара решится пойти на обострение с РФ накануне поставок второй партии комплекса С-400 и очередного саммита «тройки».

Не тот случай

Обстрел турецкой колонны 19 августа и обострение в отношениях между Анкарой и Дамаском, безусловно, вызывают озабоченность. Однако случившееся не станет причиной для полного срыва всех существующих договорённостей с Россией. Как заявил «Известиям» председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Владимир Шаманов, столкновение сирийских и турецких военных в южном Идлибе не приведет к свертыванию сотрудничества между РФ и Турцией.

— Россия неоднократно говорила, что совместные мероприятия на территории САР невозможны без согласования с сирийским руководством (Дамаск неоднократно подчеркивал, что турецкая армия находится в Сирии незаконно, не по приглашению официального правительства. — «Известия»). У нас с Турцией есть разногласия по целому ряду позиций, и их надо устранять. Но в целом на тоне наших отношений этот инцидент сказаться не должен , — подчеркнул политик.

По мнению его коллеги, первого зампреда комитета по обороне Андрея Красова, совместная борьба с радикалами в Сирии гораздо важнее, нежели имеющиеся противоречия, поэтому сотрудничество двух стран по линии военных ведомств не пострадает.

Идлиб_2 Колонна турецкой военной техники в провинции Идлиб Фото: Getty Images/Anadolu Agency

— Я думаю, что здравый смысл возобладает и Россия и Турция продолжат выполнять свои партнёрские договоренности по такому важному делу, как борьба с международным терроризмом. Это не тот случай, когда нужно разрывать взаимоотношения , — заключил депутат.

Стоит ожидать, что Анкара усилит своё военно-техническое присутствие в Идлибе, заявил «Известиям» политолог Керим Хас. По его мнению, для турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана восьмилетняя операция в регионе — больше, чем просто военная кампания, это один из залогов его имиджа сильного лидера. Именно поэтому он не сможет просто закрыть глаза на этот удар. Скорее всего, он напротив продолжит укреплять военные конвои, идущие в Сирию. Велика опасность и прямых столкновений между сирийской и турецкой армиями, ситуацию спасает только посредничество России, признал эксперт.

Идлиб на абордаж

Сирийская армия уже три недели ведет успешную военную операцию на юге провинции Идлиб . В ходе последнего продвижения сирийцам удалось захватить город Хан-Шейхун, через который проходит стратегически важная трасса М5 «Хама-Алеппо». Город служит форпостом группировок «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза».

Правительственные войска также продвинулись на севере соседней провинции Хама, взяв в кольцо «треугольник смерти» — участок между населенными пунктами Эль-Латамна, Кафр-Зейта и Закят. Из этого района регулярно велись обстрелы поселений вне зоны деэскалации. Находившиеся там боевики и их семьи уже начали спешную эвакуацию в другие части Идлиба, пока кольцо окончательно не сомкнулось и участок не перешел под полный контроль правительственной армии.

Турция решила помешать продвижению сирийских войск и начала переброску военной техники в регион. На это жестко отреагировали в МИД Сирии: в ведомстве заявили, что Анкара намеревалась доставить подкрепление боевикам, осажденным в Хан-Шейхуне, и расценили это как грубое попрание национального суверенитета. Сирийские ВВС нанесли удары по турецкой автоколонне, остановив ее дальнейшее продвижение. По данным турецкого Минобороны, в ходе налета погибли трое гражданских лиц, еще 12 пострадали.

Идлиб_1 Вид на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Анкара, а вслед за ней и Вашингтон решительно осудили нападение на турецких военных в Идлибе. Согласно версии Минобороны Турции, автоколонна двигалась не в Хан-Шейхун, а к турецкому наблюдательному пункту № 9. Всего таких пунктов 12, они созданы в рамках сочинских договоренностей для контроля за режимом прекращения огня.

В силовом ведомстве отдельно отметили, что заранее уведомили Россию о маршруте следования колонны и подчеркнули, что оставляют за собой право принять необходимые оборонительные меры, если подобные атаки с воздуха повторятся. Там также отметили, что произошедшее прямо противоречит сочинским договоренностям.

Между тем в тот же день, 19 августа, во время встречи с президентом Франции российский лидер Владимир Путин заявил — Москва намерена и дальше поддерживать продвижение сирийской армии в Идлибе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 августа подчеркнул: Россия следит за ситуацией. Он напомнил, что Турция также взяла на себя обязательства обеспечить размежевание «умеренной оппозиции» и боевиков в зоне деэскалации.

Идлиб_3 Экипаж турецкого танка на одном из наблюдательных пунктов Фото: REUTERS/Umit Bektas

По мнению директора Центра изучения Новой Турции Юрия Мавашева, тем самым Москва дает понять туркам: обвиняя Сирию, а следовательно, и РФ в несоблюдении сочинских договоренностей, Анкара не должна забывать и о своей зоне ответственности.

— А смогла ли Турция выжить из Идлиба «Хайят Тахрир-аш-Шам» (запрещена в РФ)? Турки не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства и любой инцидент на земле будут преподносить как оправдание своей задержке, — пояснил эксперт. — Между тем не стоит смешивать в один котел сотрудничество Москвы и Анкары в области военной техники, покупку С-400 и разногласия по Сирии. Вряд ли эскалация в Идлибе приведет к острому кризису и срыву поставок второй партии российских ракетных комплексов, запланированной на сентябрь.

Идлибская зона деэскалации была создана в 2017 году и до сих пор остается последним оплотом террористов в Сирии. Во время сочинских переговоров в 2018 году российский и турецкий лидеры решили, что Турция проведет размежевание «умеренной оппозиции» и боевиков. Однако процесс затянулся, это вызывает определенное раздражение и у Дамаска, и у Москвы. Вопрос Идлиба станет ключевым на предстоящем саммите астанинской тройки, который пройдет в Турции менее чем через три недели.