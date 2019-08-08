В Идлибе при обстреле боевиками погибли двое сирийских военных

В сирийской провинции Идлиб при обстреле со стороны боевиков погибли двое военных правительственных сил. Об этом 8 августа сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерала-майора Алексея Бакина.

По его словам, террористы также ранили 13 военных и пять мирных жителей. 8 августа они осуществили 46 обстрелов в районах города Алеппо и в 18 населенных пунктах провинций Хама и Латакия.

Бакин также отметил, что в провинции Латакия наблюдается резкая концентрация террористических организаций.

8 августа стало известно о попытке нападения боевиков на российскую авиабазу Хмеймим. Террористы выпустили в направлении базы четыре реактивных снаряда, которые не долетев разорвались в воздухе.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.