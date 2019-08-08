Боевики атаковали российскую базу Хмеймим в Сирии

Боевики предприняли попытку атаковать российскую базу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике (САР) в четверг, 8 августа, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, террористы выпустили в направлении базы четыре реактивных снаряда, которые не долетев разорвались в воздухе. В результате провокации со стороны боевиков погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения. Инфраструктура базы и военные не пострадали, пишет ТАСС.

Это не первый обстрел за последние несколько дней. 5 августа боевики также атаковали окрестности российской авиабазы Хмеймим реактивными снарядами, в результате чего ранения получили четверо местных жителей. Военные не пострадали, база продолжила работу в плановом режиме.

12 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) базы Хмеймим отразили очередную атаку боевиков. Для нападения террористы использовали три беспилотника, которые были уничтожены на безопасном от объекта расстоянии. Аналогичные атаки были предприняты 6, 7 и 26 июня.

30 июля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад стремится сохранить террористическое присутствие в сирийском Идлибе. По его словам, это необходимо для последующей борьбы с официальными сирийскими властями. 1 августа Пентагон подтвердил, что занимается подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в районе Эт-Танфа для якобы борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.