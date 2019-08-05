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Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня. Никто не пострадал, военные работают в плановом режиме, сообщили в Минобороны РФ.

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По данным органов безопасности республики, снаряды боевиков упали на рядом расположенный населенный пункт Руайсэд Афиф. В результате атаки пострадали четыре местных жителя, пишет ТАСС.

12 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии. Для нападения террористы использовали три беспилотника, которые были уничтожены на безопасном от базы расстоянии.

26 июня боевики с использованием дронов также атаковали авиабазу Хмеймим. Аналогичные попытки атаки были предприняты 6 и 7 июня.

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