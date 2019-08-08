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В ООН заявили о гибели 500 мирных жителей в Сирии с апреля

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Фото: TASS/Zuma
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Более 500 гражданских лиц погибли в Сирии с апреля текущего года в результате эскалации боев, около 400 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. Об этом заявила в четверг, 8 августа, в Женеве Наджат Рошди — советник по гуманитарным вопросам спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии.

«За время начавшейся в апреле эскалации боев более 500 ни в чем не повинных гражданских лиц были убиты, еще сотни ранены. <...> Около 400 тыс. мужчин, женщин и детей были вынуждены бежать, причем многие из них — не один раз», — цитирует ее ТАСС.

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Она добавила, что 30 тыс. человек стали перемещенными лицами на территориях, контролируемых правительством Сирии.

Советник привлекла внимание также к турецко-американским дискуссиям об установлении «зоны безопасности» на северо-востоке Сирии.

«Гуманитарные организации выражают растущую озабоченность заявлениями о предполагаемой военной операции, которая имела бы серьезные гуманитарные последствия в районе, который уже несколько лет был свидетелем военной деятельности, перемещения населения, засух и наводнений», — отметила Рошди.

7 августа сообщалось, что Анкара и Вашингтон договорились сформировать центр проведения совместных операций для реализации мер по созданию и управлению буферной зоной на севере Сирии.

4 августа президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.

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