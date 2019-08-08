Воюющие в терновнике: Россия озабочена активностью Турции в Сирии

Россия озабочена решением Турции провести новую военную операцию на севере Сирии. Об этом «Известиям» заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов . По его словам, у Москвы накопился целый ряд претензий к турецкой стороне по выполнению ранее достигнутых договоренностей. Двум странам предстоят непростые переговоры , в том числе по решению кризиса на северо-востоке САР и в Идлибе. Между тем в сирийском парламенте «Известиям» заявили: новая турецкая операция окончательно погубит возможность возобновить диалог между Дамаском и Анкарой , а также поставит под сомнение приверженность Турции астанинским и сочинским соглашениям. В турецком аналитическом агентстве SETA пояснили, что операция поможет решить миграционный кризис. Ведь освобождение северо-востока САР от курдских формирований позволит вернуть на родину до миллиона сирийских беженцев.

Играют мышцами

4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начнет очередную, уже третью по счету, военную операцию на северо-востоке Сирии, он уведомил об этом Россию и США . Левый берег Евфрата с 2015 года контролируется силами оппозиционного «Сирийского демократического союза» и патрулируется проамериканским курдским ополчением «Отряд национальной самообороны» (ОНС, или YPG). Анкара считает последний террористической организацией. Турция требует, чтобы вдоль всей турецко-сирийской границы была создана зона безопасности глубиной не 14 км, как предлагали ранее американцы, а 30 км. И чтобы все оборонительные пункты YPG в регионе были снесены.

война Берег Евфрата патрулируется «Отрядом национальной самообороны» (YPG) Фото: Global Look Press/imago stock&people

США уже выступили с осуждением турецких намерений . Глава Пентагона Марк Эспер 6 августа заявил: Вашингтон не допустит, чтобы Турция вторглась в северную Сирию. По его словам, это напрямую угрожает американским военным, находящимся в регионе, а также может привести к возрождению очагов ИГИЛ (запрещена в РФ). Курдские силы при поддержке американцев внесли существенный вклад в победу над радикальными исламистами. На этой территории находится крупнейший лагерь для бывших приверженцев халифата «Аль-Холь», а также тюрьмы с террористами. В Штатах опасаются, что военная интервенция турков может привести к развалу сложившихся в регионе властных институтов, что, в свою очередь, ослабит контроль за тюрьмами.

Тем не менее вечером 7 августа стало известно, что США пошли на уступки и договорились создать в Анкаре центр проведения совместных с Турцией операций для создания на севере Сирии буферной зоны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении турецкого Минобороны. В нем, однако, не уточняется, означает ли это, что страна окончательно откажется от планов начать военную операцию на северо-востоке САР. Судя по всему, американцы решили уступить Турции, чтобы выиграть время.

Против новой турецкой операции выступают не только США. Как заявил «Известиям» председатель комитета сирийского парламента по международным делам Бутрус Маржан, турецкая сторона не уведомляла Сирию о планах начать военную операцию — сегодня прямого канала связи между Дамаском и Анкарой нет. А переговоры идут только при посредничестве России.

— Это продолжение турецкой оккупации. Собственно, поэтому ни о каком восстановлении дипотношений с Турцией нет и не может быть речи. Анкаре следует придерживаться сочинских и астанинских соглашений, — подчеркнул депутат. — Некоторые наши курдские соотечественники попали под влияние американцев, но это не означает, что они перестали считаться гражданами Сирии. И территория за Евфратом по-прежнему остается территорией САР, турки не имеют права на нее вторгаться.

Москва слезам не верит

У России есть определенные вопросы к турецким планам на севере Сирии, заявил «Известиям» Владимир Шаманов.

— Предстоят непростые переговоры, потому что у нас есть целый ряд претензий к турецкой стороне по выполнению ранее достигнутых договоренностей, — подчеркнул депутат. — Затягивание этого процесса приводит к невыполнению большого количества предполагавшихся решений, к усугублению кризиса на севере Сирии. Прежде чем начать эту операцию, требуется провести согласование с российским Генштабом.

Как пояснил «Известиям» востоковед, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов, такая относительно сдержанная позиция РФ может быть связана с тем, что турецкая операция напрямую не затрагивает российские и сирийские интересы, она нацелена ограничить американское присутствие и курдские формирования.

россия турция Фото: Depositphotos

— Это больше проблема американо-турецких отношений. Впрочем, нет уверенности, что Эрдоган перешагнет эту черту, — поделился эксперт. — В нашем руководстве есть понимание, что требования Турции обоснованны, но ведь они должны соответствовать международному праву, чего пока нет. Отношение к этой операции у Москвы двойственное, поскольку, с одной стороны, для нас важны связи с Анкарой, с другой — сирийское правительство не дало и вряд ли даст согласие на военные операции на своей территории.

Вячеслав Матузов также добавил, что турецкая операция может быть даже на руку России, поскольку она сильно осложнит американское присутствие на северо-востоке Сирии. В Госдепе и Пентагоне не ответили на запросы «Известий».

— В начале сентября в Турции пройдет встреча лидеров астанинской тройки, одной из тем саммита станет согласование действий Анкары на восточном берегу Евфрата. Конечно, турки вправе поступать так, как сочтут нужным. Но я бы на их месте дождался тройственной встречи, в ее рамках можно будет решить эту проблему, не напрягая отношения с астанинскими партнерами, — отметил эксперт.

Примерно аналогично РФ высказывалась и во время предыдущих турецких операций на севере Сирии — «Оливковой ветви» по освобождению от курдских формирований территории Африна и аналогичной операции «Щит Евфрата» на севере провинции Алеппо. Тогда, однако, турки не стали дожидаться нового саммита астанинской тройки — они провели двусторонние переговоры на уровне глав минобороны РФ и Турции и после этого приступили к активным действиям.

Миллиона как не бывало

Как пояснил «Известиям» аналитик турецкого стратегического центра SETA Энес Байраклы, военная операция и устранение террористов на северо-востоке САР позволят вернуть в регион более миллиона сирийских беженцев. После начала гражданского конфликта в Сирии в 2011 году Турция приняла около 4 млн сирийцев — больше, чем какая-либо другая страна.

турция Полиция Турции Фото: Global Look Press/Tolga Adanali

— На сегодняшний день около 1/3 всех сирийских беженцев в нашей стране родом с северо-востока САР, как раз из того региона, который контролируют курдские вооруженные отряды. Эти переселенцы боятся возвращаться, поскольку не доверяют тамошним институтам власти . Если мы освободим эту территорию, сирийцы смогут наконец вернуться домой, как это уже происходит в Африне, — подчеркнул политолог.

В конце июля в Стамбуле полиция провела массовые проверки документов у сирийцев. Тех, у кого не оказалось с собой регистрационного удостоверения, — зачастую беженцы приписаны к другим городам, им запрещено переселяться без уведомления полиции — депортировали либо отправляли в города первичной приписки. Операция прошла аккурат после того, как глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна прекращает выполнять обязательства перед ЕС по соглашению о беженцах. Причиной послужили накануне введенные европейцами санкции против Анкары за геологоразведку в водах Кипра, которую Евросоюз считает незаконной.