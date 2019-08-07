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Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии

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Фото: TAСС/OLIVIER HOSLET
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Министр обороны Турции Хулуси Акар провел переговоры с представителями США по созданию зоны безопасности на севере Сирии, отметив сближение позиций с Вашингтоном. Об этом в среду, 7 августа, сообщает телеканал NTV.

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«Наши подходы сближаются. Мы не позволим создать террористический коридор у наших южных границ», — сказал глава военного ведомства, отметив, что переговоры прошли в конструктивном ключе.

4 августа президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США. Территория, о которой идет речь, контролируется поддерживаемыми США курдскими отрядами самообороны, которых Анкара считает террористами.

В ответ на это США выразили обеспокоенность планами Турции, назвав подобные действия неприемлемыми.

Турецкие вооруженные силы провели в сирийской провинции Алеппо военную операцию «Щит Евфрата», которая продолжалась с августа 2016 по конец марта 2017 года. 20 января 2018 года Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в пограничном сирийском районе Африн. Такое решение было принято после заявления США о создании в Сирии «сил безопасности границы», сформированных из курдов.

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