Лавров назвал причину обострения под сирийским Идлибом

Обострение ситуации под сирийским Идлибом вызвано вылазками террористов. Об этом во вторник, 20 августа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, экстремисты не прекращают попыток поражать цели из контролируемых боевиками районов Идлиба. Военные России и Турции постоянно контактируют по данному вопросу, подчеркнул глава российской дипломатии.

«Нынешняя ситуация также конкретно обсуждается между ними в эти дни», — цитирует Лаврова во вторник, 20 августа, «РИА Новости». Любые вылазки террористов из Идлибской зоны деэскалации будут жестко пресекаться, отметил глава МИД России.

В понедельник Минобороны Турции сообщило о трех погибших мирных гражданах и 12 раненых при атаке сирийских ВВС на турецкий военный конвой в Идлибе. В свою очередь, МИД Сирии сообщил, что турецкие бронетранспортеры пересекли сирийскую границу.

В этот же день президент России Владимир Путин в преддверии переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил о вылазках террористов и их переброске из демилитаризованной зоны в Сирии в другие регионы мира.

20 января 2018 года Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в пограничном сирийском районе Африн. Такое решение было принято после заявления США о создании в Сирии «сил безопасности границы», сформированных из курдов.

4 августа президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США. Территория, о которой идет речь, контролируется поддерживаемыми США курдскими отрядами самообороны, которых Анкара считает террористами.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.