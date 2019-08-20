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Госдеп призвал к прекращению насилия в Идлибе на фоне авиаудара по турецкому конвою

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance
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Вашингтон призвал к прекращению насилия в сирийской провинции Идлиб на фоне авиаудара по турецкому конвою. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус.

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«Сегодняшний неприемлемый авиаудар по турецкому конвою последовал за продолжающимися жестокими нападениями на гражданских лиц, гуманитарных работников и инфраструктуру. Мы осуждаем это насилие, и оно должно прекратиться», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства.

Ранее, 19 августа, министерство обороны Турции сообщило о трех погибших и 12 раненых сирийцах при атаке правительственной авиации Сирии на военный конвой в провинции Идлиб.

В свою очередь, МИД Сирии сообщил, что турецкие бронетранспортеры пересекли сирийскую границу.

20 января 2018 года Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в пограничном сирийском районе Африн. Такое решение было принято после заявления США о создании в Сирии «сил безопасности границы», сформированных из курдов.

4 августа президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США. Территория, о которой идет речь, контролируется поддерживаемыми США курдскими отрядами самообороны, которых Анкара считает террористами.

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