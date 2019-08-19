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При ударе самолетов ВВС САР по Идлибу погибли трое сирийцев

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Фото: Global Look Press/Dha
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Министерство обороны Турции сообщило о трех погибших и 12 раненых сирийцах при атаке ВВС Сирийской Арабской Республики (САР) на военный конвой в провинции Идлиб.

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«Анкара решительно осуждает атаку режима Асада на конвой ВС Турции в «зоне деэскалации», которое противоречит существующим соглашениям с Россией, сотрудничеству и диалогу с ней», — приводит Anadolu в понедельник, 19 августа, сообщение военного ведомства.

Авиаудар по конвою был нанесен в 08:55, погибли три мирных жителя и ранения получили 12 человек. ВВС Сирии нанесли удар по конвою на пункте наблюдательного поста № 9, уточняет «Газета.ру».

10 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на очередную историческую победу Анкары на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии.

Ранее в августе министр обороны Турции Хулуси Акар провел переговоры с представителями США по созданию зоны безопасности на севере Сирии, отметив сближение позиций с Вашингтоном.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.

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