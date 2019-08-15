СМИ сообщили о сбитом боевиками в Идлибе самолете сирийских ВВС

Боевики вооруженных группировок сбили самолет сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом сообщило гостелевидение Сирии со ссылкой на военный источник.

Самолет был сбит 14 августа ракетой в районе Тамания. Судьба пилота пока остается неизвестной. Задачей самолета было уничтожение штабов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), пишет «РИА Новости».

Как сообщалось 13 августа, бойцы сирийской армии уничтожили трех полевых командиров экстремистской группировки «Джейш аль-Ахрар» в Идлибе.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в марте 2011 года. В 2014 году США и их союзники без разрешения Дамаска и ООН вторглись на территорию страны под предлогом борьбы с террористами.

В 2015 году по просьбе Дамаска к противостоянию с ИГ подключились ВКС России. К 2018 году при усилиях армии Сирии и военных РФ от террористов было освобождено более 90% сирийской территории.