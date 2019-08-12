Три курдских бойца погибли в Сирии в результате нападения террористов

Три курдских бойца из состава «Сил демократической Сирии» (СДС) погибли в результате двух нападений террористов в окрестностях города Хасеке на северо-востоке страны.

По предварительным данным, одна атака произошла в районе Эд-Дашиша, в результате чего два бойца погибли. Еще один курдский боец был убит в другом нападении в городе Эш-Шаддади, пишет ТАСС со ссылкой на газету Al Watan.

Ранее стало известно, что 10 и 11 августа в результате атак боевиков погибли 23 военнослужащих сирийских правительственных войск. Также пострадали семь военных. Боевики атаковали позиции правительственных сил 10 августа в районе населенного пункта Икко, а 11 августа — в направлении Мурек-Ачан и Кафер-Айн — Кафер-Нбуда.

11 августа стало известно о попытке нападения шести беспилотников боевиков на российскую авиабазу Хмеймим. Российским военным удалось уничтожить дроны на безопасном расстоянии от аэродрома.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.