В Сирии при атаках боевиков погибли 23 военных

В Сирии при атаках боевиков погибли 23 военнослужащих сирийских правительственных войск. Об этом 11 августа сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что при отражении атак террористов 10 и 11 августа также пострадали семь военных. Боевики атаковали позиции правительственных сил 10 августа в районе населенного пункта Икко, а 11 августа — в направлении Мурек-Ачан и Кафер-Айн — Кафер-Нбуда.

11 августа стало известно о попытке нападения шести беспилотников боевиков на российскую авиабазу Хмеймим. Российским военным удалось уничтожить дроны на безопасном расстоянии от аэродрома.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.