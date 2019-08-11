Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо

Российские военные в очередной раз передали гуманитарную помощь жителям района Баб аль-Макам в сирийском Алеппо. Об этом 11 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Центра по примирению враждующих сторон Евгения Казарина.

Всего было доставлено около 500 гуманитарных наборов, которые состоят из риса, тушенки, сахара и чая. Помимо этого местные жители получили традиционные арабские лепешки.

Отмечается, что Баб аль-Макам больше всего пострадал от боевых действий. Боевики занимали этот район с 2012 по 2017 годы.

8 августа стало известно о попытке нападения боевиков на российскую авиабазу Хмеймим. Террористы выпустили в направлении базы четыре реактивных снаряда, которые не долетев разорвались в воздухе.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.