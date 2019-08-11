Прямой эфир

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные в очередной раз передали гуманитарную помощь жителям района Баб аль-Макам в сирийском Алеппо. Об этом 11 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Центра по примирению враждующих сторон Евгения Казарина.

Стальной Дамаск: Сирия не согласна на сделку с США
Республика не будет требовать вывода иранских войск ради снятия американских санкций

Всего было доставлено около 500 гуманитарных наборов, которые состоят из риса, тушенки, сахара и чая. Помимо этого местные жители получили традиционные арабские лепешки.

Отмечается, что Баб аль-Макам больше всего пострадал от боевых действий. Боевики занимали этот район с 2012 по 2017 годы.

8 августа стало известно о попытке нападения боевиков на российскую авиабазу Хмеймим. Террористы выпустили в направлении базы четыре реактивных снаряда, которые не долетев разорвались в воздухе.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турция и США создадут центр совместных операций в Сирии
В Идлибе при обстреле боевиками погибли двое сирийских военных

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017