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Сирийская армия ликвидировала трех полевых командиров в Идлибе

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Фото: TASS/imago images/Xinhua
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Бойцы сирийской армии, которые наступают на форпост бандформирований в городе Хан-Шейхуне, уничтожили трех полевых командиров экстремисткой группировки «Джейш аль-Ахрар» — Абу Мусаба ат-Туниси, Абу Сатифа аль-Баниши и Абу Утада аль-Хомси. Об этом сообщил новостной портал Al Masdar.

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По предварительным данным, они погибли во время штурма города Сукейка и расположенных в его окрестностях высот правительственными силами. Также отмечается, что в результате операции удалось прорвать линию обороны противника восточнее Хан-Шейхуна.

Ранее стало известно, что 10 и 11 августа в результате атак боевиков погибли 23 военнослужащих сирийских правительственных войск. Также пострадали семь военных. Боевики атаковали позиции правительственных сил 10 августа в районе населенного пункта Икко, а 11 августа — в направлении Мурек-Ачан и Кафер-Айн — Кафер-Нбуда.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в марте 2011 года. В 2014 году США и их союзники без разрешения Дамаска и ООН вторглись на территорию страны под предлогом борьбы с террористами. С того момента из-за обстрелов и бомбардировок западной коалиции, по данным сирийских властей, погибли несколько тысяч мирных жителей.

В 2015 году по просьбе Дамаска к противостоянию с ИГ подключились ВКС России. К 2018 году при усилиях армии Сирии и военных РФ от террористов было освобождено более 90% сирийской территории.

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