Арестованных сотрудников ФСБ проверят на причастность к другим преступлениям

Военные следователи проверяют на причастность к новым эпизодам преступной деятельности сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении, в результате которого были похищены 136 млн рублей. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает ТАСС.

«С учетом мнения участников судебного заседания, в целях обеспечения безопасности близких родственников участников судебного процесса и иных близких лиц, а также в обеспечение тайны предварительного следствия в отношении иных эпизодов преступной деятельности и исключении утечки информации провести заседание в закрытом режиме», — постановил судья в ходе слушания, на котором разбирался вопрос о продлении срока ареста одному из обвиняемых Константину Жарову.

Ранее 5 августа был арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Константине Жарове, который в 2019 году освободился из колонии. В 2016 году он был приговорен к восьми годам колонии строгого режима по статье о разбое, однако позднее ему сократили срок и отпустили на свободу.

Кроме того, в деле появился еще один фигурант — Борис Караматов. По данным правоохранителей, именно он убедил владельца похищенных денег привезти их в банк, где было совершено разбойное нападение.

5 июля сообщалось, что военный суд на месяц арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в создании преступного сообщества и организации разбойных нападений. Среди них три сотрудника спецподразделения «Альфа», два офицера управления «К» (банковский отдел) и сотрудник группы спецназначения «Вымпел». Фигурантов подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 162 УК РФ («Разбой») и ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

Прeдполагаетcя, что они по поддельным дoкументaм инсценировали обыск в крeдитнoй организации. Арестованных сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к пропаже части денег, изъятых у экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко.