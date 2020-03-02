Минск заявил об обязанности диверсифицировать поставки нефти

Республика Беларусь работает над диверсификацией поставок нефти и не исключает поставки российских углеводородов. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе встречи с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана Socar Ровнагом Абдуллаевым.

«Не секрет, что Беларусь работает над диверсификацией поставок нефти, до этого мы всю нефть покупали у Российской Федерации», — сказал он. По словам Румаса, без альтернативных поставок нефти говорить об энергобезопасности страны нельзя, передает в понедельник, 2 марта, БелТА.

Ранее в понедельник премьер Белоруссии заявил о заинтересованности Минска в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти. В этот же день стало известно о планах Socar направить 5–6 марта из турецкого порта Джейхан танкер с нефтью в Белоруссию.

Минск не договорился с Москвой об условиях поставки нефти, из-за чего с 3 января прекратилась ее подача для обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что готов приобрести нефть за пределами России по мировым ценам.