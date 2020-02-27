«Белнефтехим» подтвердил поставку нефти в Белоруссию от двух компаний

Минск ведет переговоры о мартовских поставках нефти со стороны группы «Сафмар и «УДС нефть». Такую информацию в четверг, 27 февраля, подтвердил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Информация подтверждается только по «Сафмару» и «УДС» отчасти. По «Роснефти» и «Татнефти» таких переговоров на март не ведется», — приводит ответ Тищенко «РИА Новости».

Ожидается, что «Сафмар» может поставить в Белоруссию 230-300 тыс. т нефти. Кроме того, Минск ведет переговоры еще с пятью потенциальными партнерами, среди которых «УДС Нефть», «Янгпур» и три небольших российских компании.

25 февраля «Белнефтехим» сообщил о работе нефтеперерабатывающих заводов страны только в половину мощности. Отмечается, что НПЗ в январе-феврале 2020 года переработал 1,8 млн нефти.

Ранее в тот же день глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил о падении экспорта Белоруссии более чем на $2 млрд за 2019 год из-за транзита грязной нефти из РФ и ограничений на вывоз нефтепродуктов.

14 февраля Лукашенко пригрозил, что страна будет забирать недостающую нефть из транзитной трубы, если Россия не поставит топливо в нужных объемах. Глава государства подчеркнул, что «никого не шантажировал, а честно сказал», что по соглашению недопоставлено 1,5 млн т нефти, и страна намерена добрать эту нехватку.

В связи с тем что Москва и Минск не заключили соглашение об условиях транзита нефти в 2020 году, РФ приостановила снабжение Белоруссии этим видом топлива 3 января. 20 января СМИ узнали о прекращении диалога между странами по данному вопросу. Лукашенко при этом заявлял о готовности приобретать нефть за пределами России по мировым ценам.