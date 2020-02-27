Прямой эфир

«Белнефтехим» подтвердил поставку нефти в Белоруссию от двух компаний

0
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минск ведет переговоры о мартовских поставках нефти со стороны группы «Сафмар и «УДС нефть». Такую информацию в четверг, 27 февраля, подтвердил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Информация подтверждается только по «Сафмару» и «УДС» отчасти. По «Роснефти» и «Татнефти» таких переговоров на март не ведется», — приводит ответ Тищенко «РИА Новости».

Ожидается, что «Сафмар» может поставить в Белоруссию 230-300 тыс. т нефти. Кроме того, Минск ведет переговоры еще с пятью потенциальными партнерами, среди которых «УДС Нефть», «Янгпур» и три небольших российских компании.

«Никогда Беларусь не будет дружить с кем-то за счет кого-то»
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей — о втягивании страны в орбиту США и компенсации за «грязную» нефть

25 февраля «Белнефтехим» сообщил о работе нефтеперерабатывающих заводов страны только в половину мощности. Отмечается, что НПЗ в январе-феврале 2020 года переработал 1,8 млн нефти.

Ранее в тот же день глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил о падении экспорта Белоруссии более чем на $2 млрд за 2019 год из-за транзита грязной нефти из РФ и ограничений на вывоз нефтепродуктов.

14 февраля Лукашенко пригрозил, что страна будет забирать недостающую нефть из транзитной трубы, если Россия не поставит топливо в нужных объемах. Глава государства подчеркнул, что «никого не шантажировал, а честно сказал», что по соглашению недопоставлено 1,5 млн т нефти, и страна намерена добрать эту нехватку.

В связи с тем что Москва и Минск не заключили соглашение об условиях транзита нефти в 2020 году, РФ приостановила снабжение Белоруссии этим видом топлива 3 января. 20 января СМИ узнали о прекращении диалога между странами по данному вопросу. Лукашенко при этом заявлял о готовности приобретать нефть за пределами России по мировым ценам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр
Белоруссия закупила российскую нефть без премии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020