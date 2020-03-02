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В Баку заявили о планах поставить нефть Минску в марте

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Фото: Global Look Press/Igor Golovniov
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Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR планирует направить 5–6 марта из турецкого порта Джейхан танкер с нефтью в Белоруссию. Об этом сообщил «РИА Новости» официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов в понедельник, 2 марта.

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«Это два танкера с азербайджанской нефтью объемом 85 т. Хронологически первый выйдет ориентировочно 5–6 марта из Джейханы, второй из Супсов в районе 20-го числа», — сказал Ахмедов.

Ранее, 26 февраля, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил, что компания договорилась с SOCAR о поставке 160 тыс. т нефти.

Минск не договорился с Москвой об условиях поставки нефти, из-за чего с 3 января прекратилась подача этого вида топлива для обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Переработка на них была крайне снижена. 20 января СМИ сообщили о прекращении диалога между государствами по этому вопросу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что готов приобрести нефть за пределами России по мировым ценам.

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