В Баку заявили о планах поставить нефть Минску в марте

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR планирует направить 5–6 марта из турецкого порта Джейхан танкер с нефтью в Белоруссию. Об этом сообщил «РИА Новости» официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов в понедельник, 2 марта.

«Это два танкера с азербайджанской нефтью объемом 85 т. Хронологически первый выйдет ориентировочно 5–6 марта из Джейханы, второй из Супсов в районе 20-го числа», — сказал Ахмедов.

Ранее, 26 февраля, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил, что компания договорилась с SOCAR о поставке 160 тыс. т нефти.

Минск не договорился с Москвой об условиях поставки нефти, из-за чего с 3 января прекратилась подача этого вида топлива для обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Переработка на них была крайне снижена. 20 января СМИ сообщили о прекращении диалога между государствами по этому вопросу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что готов приобрести нефть за пределами России по мировым ценам.