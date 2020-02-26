Нефть Белоруссии без премии поставят пять российских нефтяных компаний

Нефть в Республику Беларусь без премии будут поставлять пять российских нефтяных компаний. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. Как отмечается, поставки начнутся в марте, пишет БелТА.

По словам Тищенко, «Белнефтехим» договорился с азербайджанской компанией SOCAR о поставке 160 тыс. т нефти.

Накануне в белорусском концерне заявили, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают на половину мощности. 14 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил, что страна будет забирать недостающую нефть из транзитной трубы, если Россия не поставит топливо в нужных объемах. По соглашению, по его словам, недопоставлено 1,5 млн т нефти и страна намерена добрать эту нехватку.

Москва и Минск не заключили соглашение об условиях транзита нефти в 2020 году, поэтому РФ приостановила снабжение Белоруссии этим видом топлива 3 января. 20 января СМИ узнали о прекращении диалога между государствами по данному вопросу. Лукашенко при этом заявлял о готовности приобретать нефть за пределами России по мировым ценам.