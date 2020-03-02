Минск заинтересовался долгосрочным контрактом на азербайджанскую нефть

Республика Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Румас в ходе встречи с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана Socar Ровнагом Абдуллаевым

«Данную нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса–Броды–Мозырь», — цитирует белорусского премьера в понедельник, 2 марта, агентство «БелТА».

На встрече присутствуют курирующий нефтяную отрасль Белоруссии вице-премьер Игорь Ляшенко и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Ранее в понедельник стало известно о планах SOCAR направить 5–6 марта из турецкого порта Джейхан танкер с нефтью в Белоруссию. В конце февраля пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил, что компания договорилась с SOCAR о поставке 160 тыс. т нефти.

Минск не договорился с Москвой об условиях поставки нефти, из-за чего с 3 января прекратилась ее подача для обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что готов приобрести нефть за пределами России по мировым ценам.