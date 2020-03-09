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Биткоин подешевел почти на 10% после обвала цен на нефть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Цена биткоина упала почти на 10% вслед за котировками мировых рынков. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, портал CoinMarketCap свидетельствует о падении крипотвалюты на 9,16% до $7949 к 9:34 мск. На бирже Binance биткоин снизился на 9,13%, до $7907. Падение показали и другие популярные криптовалюты.

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На торгах 9 марта после распада сделки ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель. Стоимость нефти WTI упала на 27%, до $27,9 за баррель.

Такой обвал цен стал самым сильным потрясением рынка с 1991 года, пишет Reuters.

В ответ доллар поднялся до 73,47 рубля, евро подорожал до 83,77 рубля.

На фоне резкого падения, а также волатильности рынка из-за коронавируса цены на золото поднялись до максимума с 2012 года, составив $1700 за унцию. Золото XAU показало рост сначала на 1,5% до $1699,20 за унцию, а позднее — до $1702,45. Фьючерсы на золото в США GCv1 подскочили на 1,6% до $1699,70 за унцию.

ЦБ РФ принял решение приостановить покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней.

6 марта страны – участницы сделки ОПЕК+ обсуждали сокращение добычи нефти. Однако по итогу стороны не смогли согласовать новые параметры договора и не продлили текущее соглашение. Так, Россия предлагала сохранить действующие условия, а Саудовская Аравия выступала за дополнительное сокращение. Таким образом, с 1 апреля все обязательства участников по урегулированию добычи отменяются.

Позднее глава Минэнерго России Александр Новак заверил, что Москва продолжит сотрудничество с ОПЕК в рамках хартии, подписанной 24 странами ОПЕК+ на встрече в Вене в июле 2019 года.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.

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