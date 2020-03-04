Минск и Москва отказали Киеву в поставках электроэнергии из Украины

Киев обсуждал с РФ и Белоруссией поставки электроэнергии в эти страны, однако пока получил отказ. Такое заявление сделал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в среду, 4 марта, в интервью агентству УНИАН.

«Мы активно дискутируем с белорусской стороной, менее активно с российской по поставкам нашей электроэнергии. В ночные часы, когда «Энергоатом» готов продавать электричество, у нас на нее достаточно низкая цена, мы можем быть более конкурентоспособными на тех рынках. Но есть отказ», — сказал Оржель.

Он считает, что это несправедливо, так как Россия и Белоруссия хотят поставлять электричество на Украину, однако свои рынки для Киева закрывают.

Оржель убежден, что работать необходимо только на паритетных условиях.

Вместе с тем 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Таким образом киевские власти добиваются контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.

27 октября бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил мнение, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.