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Экономист дала прогноз после обвала цен на нефть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Падение цен на нефть после их завышения является закономерным процессом, сложившаяся ситуация говорит о необходимости стране уходить от нефтезависимости. Об этом заявила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. М. Ломоносова, доктор экономических наук Елена Ведута.

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«Сейчас есть валютные сбережения у страны, и мы можем противостоять сильному удару. Но в перспективе он неизбежен», — рассказала она «Известиям» 9 марта.

Специалист отметила, что в период высокой цены на нефть «нужно было думать нам всем головой» и помнить, что когда-нибудь падение произойдет и появится угроза состоянию платежного баланса.

О постепенном уходе России от нефтезависимости рассказал глава государства Владимир Путин в интервью ТАСС. По его словам, несмотря на продвижение в этом вопросе, для изменения реальных доходов россиян и цен нужно время.

Изменить структуру экономики страны должны национальные проекты, отметил президент, добавив, что власти будут вести работу над повышением реальных доходов граждан.

Утром 9 марта после распада сделки ОПЕК+ цена нефти марки Brent с поставкой в апреле рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель. Стоимость нефти WTI достигла отметки в $27,9 за баррель.

Российская валюта отреагировала падением до 75 рублей за 1$ и 86 рублей за 1€. Стоимость биткоина упала почти на 10%, а цены на золото поднялись до максимума с 2012 года, составив $1700 за унцию.

Банк России приостановил покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. В Минфине заверили в наличии достаточного количества ликвидных средств ФНБ для покрытия потерь бюджета, даже если цена за баррель нефти упадет до $25–30.

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