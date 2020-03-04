Прямой эфир

Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что страна постепенно отходит от нефтезависимости, однако для изменения реальных доходов россиян и показателей цен необходимо время. При этом инфляцию удается сдерживать на минимальном уровне, рассказал глава государства в восьмом эпизоде интервью ТАСС, опубликованном в среду, 4 марта.

Отвечая на вопрос о том, на ком лежит персональная ответственность чиновников за рост бедности и снижение доходов населения, российский лидер упомянул, что данные тенденции обусловлены факторами, которые не входят в компетенцию властей РФ.

Тариф прошлогодний: как Путин и Лукашенко оставили прежние цены на газ
Президенты в Красной Поляне успели не только обсудить политику и экономические вопросы, но и сыграть в хоккей

«Есть и объективные обстоятельства, понимаете. Ну что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке?» — рассказал Путин.

Он выразил обеспокоенность стагнацией реальных доходов граждан России, вызванной резким падением цен на энергоносители. Путин признал, что россияне не могут ждать годами улучшения ситуации и подчеркнул, что это социальная проблема, требующая решения властей. В числе мер, предпринимаемых для решения этой проблемы, президент назвал национальные проекты, нацеленные на то, «чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе».

Путин обратил внимание на существенное снижение показателей инфляции в сравнении с 1990-ми годами. «Это имеет значение. И больше того, люди очень чувствуют, когда инфляция растет и цены поднимаются, реально люди чувствуют на своем кошельке», — отметил президент.

18 января Путин заявил, что власти страны будут вести работу над повышением реальных доходов населения. Путин уточнил, что у государства есть планы по развитию национальных проектов, а также по достижению национальных целей развития.

В мае 2018 года российский лидер подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документ утвердил 13 нацпроектов с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей. они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назвал отличия экономической стабильности от застоя
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020