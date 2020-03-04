Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

Президент России Владимир Путин заявил, что страна постепенно отходит от нефтезависимости, однако для изменения реальных доходов россиян и показателей цен необходимо время. При этом инфляцию удается сдерживать на минимальном уровне, рассказал глава государства в восьмом эпизоде интервью ТАСС, опубликованном в среду, 4 марта.

Отвечая на вопрос о том, на ком лежит персональная ответственность чиновников за рост бедности и снижение доходов населения, российский лидер упомянул, что данные тенденции обусловлены факторами, которые не входят в компетенцию властей РФ.

«Есть и объективные обстоятельства, понимаете. Ну что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке?» — рассказал Путин.

Он выразил обеспокоенность стагнацией реальных доходов граждан России, вызванной резким падением цен на энергоносители. Путин признал, что россияне не могут ждать годами улучшения ситуации и подчеркнул, что это социальная проблема, требующая решения властей. В числе мер, предпринимаемых для решения этой проблемы, президент назвал национальные проекты, нацеленные на то, «чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе».

Путин обратил внимание на существенное снижение показателей инфляции в сравнении с 1990-ми годами. «Это имеет значение. И больше того, люди очень чувствуют, когда инфляция растет и цены поднимаются, реально люди чувствуют на своем кошельке», — отметил президент.

18 января Путин заявил, что власти страны будут вести работу над повышением реальных доходов населения. Путин уточнил, что у государства есть планы по развитию национальных проектов, а также по достижению национальных целей развития.

В мае 2018 года российский лидер подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документ утвердил 13 нацпроектов с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей. они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.