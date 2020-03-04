Путин назвал отличия экономической стабильности от застоя

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС поделился мнением, чем, на его взгляд, отличается экономическая стабильность от застоя. Очередной фрагмент беседы главы государства с журналистом Андреем Веденко опубликован в среду, 4 марта.

«Экономическая стабильность — это база для развития. И вообще, стабильность — это всегда база для развития. А застой — это, по сути дела, движение назад, никакого развития. Вот в этом главное отличие», — сказал Путин.

Он согласился с журналистом ТАСС, что с 2008 года начался «общеукрепляющий» бег на месте.

Кроме того, президент отметил, что 20 лет назад, когда он только пришел к власти, социальная и экономическая базы были минимальными. «У нас за чертой бедности тогда, если начинать с ключевого вопроса, жило 42 млн человек. Это треть населения страны. Сегодня тоже много», — отметил российский лидер.

Президент добавил, что «люди сравнивают не с тем, что было вчера, как было плохо вчера, а с тем, как должно быть хорошо завтра». И когда, по словам российского лидера, они не видят того, чего хотят увидеть, — наступает разочарование. «Честно говоря, я тоже так к этому отношусь», — добавил Путин.

C 20 февраля ТАСС запустил спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Проект составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта выйдет полная версия фильма.

12 февраля министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал бедность самой острой проблемой России. Он считает, что правительство должно решить эту задачу в первую очередь.

24 октября 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что бедность — один из факторов, тормозящих экономическое развитие. По его словам, бедные люди не могут позволить себе в достаточной степени следить за здоровьем и получать хорошее образование, а это мешает стране развиваться.

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