Прямой эфир

Путин рассказал о нежелании России с кем-либо воевать

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не собирается «ни с кем воевать», в планах властей страны — создать условия «для того, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами». Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС, опубликованной в понедельник, 2 марта.

Данный эпизод беседы журналиста Андрея Ванденко с главой государства стал шестым. В ходе интервью Путин напомнил, что по размеру оборонного бюджета Россия занимает седьмое место в мире, уступая США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии.

Делать технику: президент поставил Минобороны задачи на будущий год
Качество отечественных вооружений должно всегда быть выше мировых аналогов

«Мне вот Дональд (президент США Дональд Трамп. — Ред.) сказал, у них сумасшедший (военный. — Ред.) бюджет принят на следующий год, $738 млрд, по-моему. <…> Сказал, слишком большие расходы. Вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит», — рассказал российский лидер.

Несмотря на то что Россия, в отличие от других стран, ежегодно сокращает военные расходы, в стране были созданы уникальные системы ударного наступательного оружия. Таким образом, отметил Путин, сложилась ситуация, при которой другие страны «догоняют нас», чего «не было никогда».

Российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире, что «принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности», указал президент. При этом он не согласился со словами журналиста о том, что «если на стене висит гиперзвуковое ружье, в третьем акте или во втором оно должно выстрелить».

«Для театра это, наверное, правильно, но для реальной жизни в сфере безопасности, в сфере политики, несколько другое правило действует. Оно выстрелит, если будет висеть только на одной сцене, а если будет такое же ружье висеть на соседней сцене, то вряд ли тот, у кого оно висит рядышком, позволит себе его применять», — объяснил глава государства, добавив, что именно такое положение дел и называется балансом сил.

C 20 февраля агентство ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Он составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом России. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта будет доступна полная версия фильма.

В предыдущих эпизодах Путин охарактеризовал свое общение с судьями и объяснил убыль населения в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин заявил о снижении оттока специалистов за рубеж
Путин рассказал об отношении к современным технологиям

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020