Путин объяснил причину сокращения численности населения России

Президент России Владимир Путин объяснил убыль населения страны результатом сокращения людей, вступивших в детородный возраст. Об этом он рассказал в интервью ТАСС, отрывок которого был опубликован во вторник, 25 февраля.

Комментируя вопрос журналиста о том, что в 2019 году убыль населения составила 260 тыс. человек, российский лидер акцентировал внимание на том, что в ближайшие годы будет увеличиваться количество школьников. Это связано с тем, что в детородный возраст 7–10 лет назад вступило «достаточно многочисленное поколение людей». Нынешний спад Путин связал с «ямами» в 1943–1944 гг. и середины 90-х.

«Эти две линии схлопнулись вниз, яма получилась. У нас просто меньше людей, которые в детородном возрасте находятся. Количество женщин от 20 до 29 лет сократилось на 4,5 млн человек, вот и всё. Это объективные данные», — сказал Путин.

19 февраля Министерство экономического развития РФ снизило ожидания по численности населения страны на 2020 год со 147 млн до 146,8 млн человек.

30 января Владимир Путин заявил о важности увеличения численности населения страны. Отмечается, что с 1990 года в 16 регионах Центрального федерального округа (ЦФО) без учета Москвы и области численность населения сократилась на рекордные 3,3 млн человек.