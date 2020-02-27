Путин заявил о снижении оттока специалистов за рубеж

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Андрею Ванденко заявил, что в стране снизился отток специалистов. Отрывок интервью ТАССу опубликован в четверг, 27 февраля.

Комментируя вопрос о том, почему «все мечтают» уехать в Силиконовую долину США, а не в московский инновационный центр Сколково, Путин заявил, что несмотря на то, что отток высококвалифицированных кадров существует, в последнее время он снизился.

«А вообще, люди ведь как рыбы: рыбы ищут, где глубже, а человек — где лучше, известная поговорка», — сказал российский лидер.

Он отметил, что высококлассные работники ищут место, где смогут реализовать свои способности, и едут туда, где смогут получить большее денежное вознаграждение за труд. Государство должно создавать условия для того, чтобы привлекать специалистов в страну. Одним из таких вариантов является «обременение» обязательствами. Путин подчеркнул, что если человек учился за государственные деньги, то он должен их отработать или вернуть.

«Если вы учитесь за собственные деньги, вы имеете право поехать куда угодно и где угодно работать, а если вы учитесь за счёт государства, особенно если целевым образом, допустим, регион за вас платит в надежде на то, что вы вернетесь», — сказал он.

Еще одним вариантом является создание условий для труда и достойная оплата. По словам Путина, в стране развивается система грантовой поддержки.

«Мы сейчас выработали очень большую систему грантовой поддержки, и это касается не только IT, это касается высокотехнологичных сфер. И хорошо работает. Вот, наверное, Вы там заготовили, сколько уезжает, посмотрите, сколько приезжает. Пошёл поток приезда», — заключил президент.