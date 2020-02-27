Путин рассказал об отношении к современным технологиям

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, отрывок которого был опубликован в четверг, 27 февраля, рассказал о своем отношении к современным технологиям.

«Это прогресс технический, его же невозможно остановить. И не надо. Мы не собираемся этого делать», — заявил Путин.

При этом сам он не пользуется современными гаджетами.

«Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто», — сказал президент.

Журналист Андрей Ванденко отметил, что видел, как глава государства звонит по телефону.

«Ну, я звоню... Мне Ваш приятель (Дмитрий) Песков (официальный представитель Кремля. — Ред.) подсунул просто, я и позвонил. А так мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут на любого абонента», — рассказал Путин.

Ранее в этом же интервью президент рассказал об отсутствии у него двойников.

C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Он составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом России. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта будет доступна полная версия фильма.