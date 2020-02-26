Путин заявил о сокращении тюремного населения России в два раза

Так называемое тюремное население России сократилось в два раза по сравнению с началом 2000-х годов. Об этом в интервью ТАСС, отрывок которого был опубликован в среду, 26 февраля, заявил президент страны Владимир Путин.

«Кто сидит... ровно в два раза уменьшилось. Так незаметно, спокойно. Это такое революционное событие на самом деле. Это происходит постепенно, в результате принятия различных решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение либо впервые, и так далее», — заявил глава государства.

Таким образом он прокомментировал слова журналиста Андрея Ванденко о том, что показатель по оправдательным приговорам в 2018 году — 0,23%.

Ранее в том же интервью Путин охарактеризовал свое общение с судьями. По его словам, он им «никогда не звонит».

«С судьями я встречаюсь время от времени, с моими бывшими однокурсниками по университету. Там много судей. Но я с ними встречаюсь не как с судьями, а как с соучениками, универсантами», — отметил глава государства.

C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Он составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом России. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта будет доступна полная версия фильма.