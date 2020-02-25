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Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о спорах с экс-министром финансов Алексеем Кудриным и главой Сбербанка Германа Грефа о реализации некоторых проектов.

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«Речь идет о том, что, безусловно, когда принимаются решения и ведутся обсуждения по <...> мегапроектам, которые связаны с большими бюджетными тратами, естественно, члены правительства, экономический блок иногда расходятся в своем понимании, расходятся в своих позициях. Это рабочий процесс, это нормально; и все министры, и руководители ведомств высказывают свою точку зрения президенту, ее аргументируют», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Песков, несмотря на то что Греф и Кудрин считали нецелесообразным строительство таких объектов, как кольцевая дорога в Санкт-Петербурге или мост на остров Русский, эти проекты были реализованы по решению президента. И они стали важной частью развития инфраструктуры страны в целом и конкретных регионов в частности.

Ранее в этот же день Путин в интервью ТАСС рассказал о своих спорах с Кудриным и Грефом. Так, они выступали против строительства кольцевой автодороги в Петербурге, моста на остров Русский, некоторых инфраструктурных объектов в Сочи из-за их дороговизны.

В ходе интервью журналист Андрей Ванденко обратил внимание на заявления главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что национальные проекты не стали «скрепой» для страны и «вряд ли станут». В ответ на это Путин сказал, что в бытность главы Минфина Кудрин всегда выступал за жесткую макроэкономическую политику и за то, чтоб лишних денег из бюджета не тратить.

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