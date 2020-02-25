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Путин подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов

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Фото: ТАСС
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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов, а также прокомментировал свое более раннее заявление о том, что «люди не ощутили их результатов». Фрагмент беседы был опубликован во вторник, 25 февраля.

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«Во-первых, я должен всегда держать не просто руку на пульсе, я должен держать их всех под напряжением — тех, кто выполняет эти задачи. Поверьте мне... Да, нужно, чтоб потряхивало. Нужно, чтобы люди чувствовали свою ответственность. Должны быть под постоянным административным давлением и напряжением. Просто опыт работы мой, достаточно серьезный, показывает, что стоит только это напряжение снять, сразу народ начинает в среднем расслабляться, поэтому я так и говорил», — отметил глава государства.

Путин также добавил, что сейчас по нацпроектам «действительно не всё сделано».

«Из 38 задач, которые ставились на этот год, 26 исполнено. Остальные — нет. Но двадцать шесть-то сделано», — сказал он.

При этом, по словам президента, в отношении нацпроектов нельзя сказать, что «первый блин получился комом».

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом утверждается 13 нацпроектов России с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Они должны простимулировать развитие отечественной экономики и улучшить качество жизни граждан.

12 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу разобраться с причинами, по которым выделенные в прошлом году на реализацию национальных проектов 148 млрд рублей не были использованы.

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