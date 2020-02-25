Путин отреагировал на заявления Кудрина о нацпроектах

Президент России Владимир Путин, комментируя слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нацпроектах, назвал скепсис толчком для тех, кто должен добиваться результата. Об этом он рассказал в интервью ТАСС, отрывок которого был опубликован во вторник, 25 февраля.

Журналист Андрей Ванденко обратил внимание на заявления главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что нацпроекты не стали «скрепой» для страны и «вряд ли станут».

«Скепсис всегда подталкивает тех, кто должен добиваться конкретного результата. Кудрин большой молодец, потому что, когда он был министром финансов, он выступал за жесткую макроэкономическую политику и за то, чтоб лишних денег из бюджета не тратить», — сказал Путин.

Также Путин рассказал, что ранее Кудрин, занимавший на тот момент должность министра финансов, выступал против реализации других проектов из-за их стоимости. В частности, строительства кольцевой дороги вокруг Петербурга или моста на остров Русский.

«Например, он был категорически против строительства кольцевой дороги в Петербурге. Они вместе с [Германом] Грефом, министр экономики и министр финансов, приходили ко мне дважды. Когда я уж на них там цыкнул, тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга», — отметил президент, добавив что в настоящий момент «вот всё это построено, работает, живет, и слава богу».

Глава государства уточнил, что всегда это аргументировалось тем, что есть другие, более важные задачи, нужно заботиться о макроэкономической ситуации, нельзя разбалансировать бюджет, и подчеркнул, что Кудрин всегда выступал за жесткую макроэкономическую политику.

Теперь, по мнению Путина, угол зрения главы Счетной палаты изменился: по мнению Кудрина, ресурсов достаточно, и можно несколько смягчить макроэкономическую политику и бюджетную политику.

Также в интервью президент рассказал о целях нацпроектов в стране.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом утверждается 13 нацпроектов России с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Они должны простимулировать развитие отечественной экономики и улучшить качество жизни граждан.

12 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу разобраться с причинами, по которым выделенные в прошлом году на реализацию национальных проектов 148 млрд рублей не были использованы.